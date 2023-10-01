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Россия массированно атаковала Украину дронами: в Черкасской области есть попадание

Юлия Куришко
1 октября 2023, 07:24 обновлено 1 октября, 07:36
Табурец сообщил, что в Черкасской области есть попадание по промышленной инфраструктуре.
Россия массированно атаковала Украину дронами: в Черкасской области есть попадание
Россияне атаковали Черкасскую область / коллаж: Главред, фото: Черкасская ОВА

Ночью, 1 октября, российские оккупанты массированно атаковали Черкасщину ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области есть попадание по промышленной инфраструктуре.

"К сожалению, есть попадание по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно", - отметил Табурец в своем Telegram.

По предварительным данным пострадал один человек. Его доставили в больницу.

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Сейчас идет ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

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война в Украине Черкассы дроны Черкасская область
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