В ВСУ рассказали детали жестокой атаки по Одесчине: под завалами нашли погибших

В Одессе в склад, где хранилось зерно, попала российская ракета - известно о погибших.

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Одессу атаковали ракетами и дронами / коллаж: Главред, фото: Силы обороны юга Украины

Пресс-секретарь Силы обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что сегодня 25 сентября, ночью оккупанты совершили массированную и комбинированную атаку по Одесской области.

"Очевидно, что враг пытается прощупать цельность противовоздушной обороны. Они понимают, что портовая инфраструктура для нашего региона является приоритетной, и она, наверное, надежно защищена. Именно поэтому и массированная и комбинированная атака произошла этой ночью. 19 ударных дронов типа "Шахед" были запущены, все уничтожены Силами противовоздушной обороны. Очень мощная и тяжелая была боевая работа", - сказала она в эфире телемарафона "Єдині новини".

Пресс-секретарь подчеркнула, что несмотря на удачную работу ПВО, попаданий не удалось избежать.

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"К сожалению, в результате этой работы обломками были повреждены и частные дома, и возгорание травы становилось. К сожалению, произошло попадание, потому что аж 12 "Калибров" враг направил по югу Украины. Один был уничтожен над Николаевщиной, один - над Кировоградщиной. Это тяжелая и длинная дуга в боевой работе, все же она была отслежена силами ПВО и отработана. Но произошло попадание, враг коварно ударил по припортовой инфраструктуре. "Ониксы" являются сверхзвуковыми ракетами, их было две. Они попали в зернохранилище. К счастью, оно было пустым. Но сам факт попадания в инфраструктуру, которая причастна к зерновому соглашению, является для врага приоритетным", - добавила Гуменюк.

Атака по Одессе 25 сентября: информация о погибших

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в склад, где хранилось зерно, попала российская ракета.

"Два человека, работавших в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было найдено тело одного из пропавших лиц. Позже под завалами найдено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов на Одессу", - сообщили в Telegram-канале.

Из-за российской атаки погибли два человека / скриншот: Силы обороны юга Украины

Напомним, что РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". ". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

Ночью РФ ударила по отелю в Одессе. Ночью 25 сентября в городе серьезно пострадало здание гостиницы "Кемпински Одесса". Фото разрушенного здания опубликовал владелец гостиницы, украинский бизнесмен Андрей Ставницер.

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