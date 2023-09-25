Взрывы в Одессе и Кривом Роге: РФ ударила по Украине "шахедами", "Ониксами" и "Калибрами"

В Одесской области есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

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РФ применила для ударов дроны, ракеты типа "Калибр" и "Оникс" / Коллаж: Главред, фото: открытые источники

В ночь на 25 сентября по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за комбинированной атаки РФ. Страна-агрессор применяла для ударов дроны, ракеты типа "Калибр" и "Оникс". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прозвучали в Одессе и Кривом Роге.

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге прозвучали взрывы ночью 25 сентября во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки оккупантов.

Как передает Суспільне Дніпро, взрывы прозвучали в городе около 00:50. Кроме того, около 01:07 в городе раздались повторные взрывы.

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Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации вражеских ракет типа "Калибр" в направлении города. Их российские захватчики запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Жителей Кривого Рога призвали не покидать укрытие до отмены воздушной тревоги.

Взрывы в Одессе

Ночью 25 сентября в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Местные СМИ сообщают как минимум о четырех взрывах. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении в сторону Одессы и Черноморской группы враждеских БПЛА типа Shahed.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО. Утром чиновник отчитался о последствиях атаки.

"Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован", - написал Кипер в Telegram.

Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

В Одессе в результате взрывной волны пострадал один человек.

"Женщина получила повреждения обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице", - добавил Кипер.

Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Армия РФ вновь применяла ракеты "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области.

21 сентября оккупанты впервые за последние полгода атаковали энергетические объекты Украины. Вследствие этого были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

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