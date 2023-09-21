Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

Российские оккупанты в четверг, 21 сентября, во время масштабной ракетной атаки впервые за последние полгода атаковали энергетические объекты Украины.
Вследствие этого есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.
"Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов.
"Кроме последствий ракетной атаки утром, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донетчины, Запорожья, Харьковщины, Херсонщины, Сумщины. Восстановление питания происходит при безопасносной ситуациии с разрешения военных", – добавили в Укрэнерго.
Ракетный удар РФ по Украине
Рано утром в четверг, 21 сентября, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Украине. В Киеве, Харькове, Ровно и других городах прогремели взрывы. В Киеве из-за падения обломков были повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Пострадали 7 человек, в частности ребенок.
Также россияне атаковали отель в Черкассах, там начался пожар. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.
В Харькове в результате атаки разрушено складское здание, пострадали два человека. Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.
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