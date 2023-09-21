Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

Были обесточены четыре сотни населенных пунктов в пяти областях нашей страны – в западном и центральном регионах.

https://glavred.info/ukraine/pochti-400-naselennyh-punktov-bez-sveta-rf-vpervye-za-6-mesyacev-udarila-po-energoobektam-10502437.html Ссылка скопирована

РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты в четверг, 21 сентября, во время масштабной ракетной атаки впервые за последние полгода атаковали энергетические объекты Украины.

Вследствие этого есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

"Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях", – говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 398 населенных пунктов.

"Кроме последствий ракетной атаки утром, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донетчины, Запорожья, Харьковщины, Херсонщины, Сумщины. Восстановление питания происходит при безопасносной ситуациии с разрешения военных", – добавили в Укрэнерго.

Ракетный удар РФ по Украине

Рано утром в четверг, 21 сентября, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Украине. В Киеве, Харькове, Ровно и других городах прогремели взрывы. В Киеве из-за падения обломков были повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Пострадали 7 человек, в частности ребенок.

Также россияне атаковали отель в Черкассах, там начался пожар. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание, пострадали два человека. Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.