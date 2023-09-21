Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробности

Глава Черкасской ОВА Табурец сообщил, что в отеле находится более 20 людей.

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Атака на Черкассы / МВД

Утром, 21 сентября, Россия устроила массовый ракетный удар по Украине. В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры.

Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, число пострадавших возросло с пяти до семи.

После работы сил противовоздушной обороны обломки упали в центральной части города.

видео дня

На фото видно разрушенное здание. Продолжается спасательная операция.

Вскоре министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Эвакуировали десять человек, еще одного — спасли из-под завалов.

Смотрите видео, как спасатели ГСЧС достают людей из-под завалов:

По состоянию на 8:30, под завалами могут находиться несколько человек. Глава Черкасской ОВА Табурец сообщил, что в отеле было более 20 людей.

"Спасательная операция будет до конца дня. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Администратор здания сейчас в больнице, под завалами могут находиться еще несколько человек", - добавил глава Черкасской ОВА.

Сообщается, что один человек в тяжелом состоянии – он получил серьезные травмы позвоночника и головы. У остальных - легкие травмы.

По состоянию на 8:40 известно о 10 пострадавших в результате падения обломков российской ракеты.

Спасательная операция продолжается.

Игорь Табурец / скриншот

Смотрите видео, что рассказал Игорь Табурец о пострадавших из-за удара по Черкассам:

Российская ракетная атака 21 сентября

Утром 21 сентября, российские оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Украины.

Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.

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