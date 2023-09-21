УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробности

Мария Тупик
21 сентября 2023, 08:25 обновлено 21 сентября, 08:57
491
Глава Черкасской ОВА Табурец сообщил, что в отеле находится более 20 людей.
Атака на Черкассы
Атака на Черкассы / МВД

Утром, 21 сентября, Россия устроила массовый ракетный удар по Украине. В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры.

Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, число пострадавших возросло с пяти до семи.

После работы сил противовоздушной обороны обломки упали в центральной части города.

видео дня

На фото видно разрушенное здание. Продолжается спасательная операция.

Вскоре министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Эвакуировали десять человек, еще одного — спасли из-под завалов.

Спасатели

Смотрите видео, как спасатели ГСЧС достают людей из-под завалов:

По состоянию на 8:30, под завалами могут находиться несколько человек. Глава Черкасской ОВА Табурец сообщил, что в отеле было более 20 людей.

"Спасательная операция будет до конца дня. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Администратор здания сейчас в больнице, под завалами могут находиться еще несколько человек", - добавил глава Черкасской ОВА.

Сообщается, что один человек в тяжелом состоянии – он получил серьезные травмы позвоночника и головы. У остальных - легкие травмы.

По состоянию на 8:40 известно о 10 пострадавших в результате падения обломков российской ракеты.

Спасательная операция продолжается.

Игорь Табурец
Игорь Табурец / скриншот

Смотрите видео, что рассказал Игорь Табурец о пострадавших из-за удара по Черкассам:

Российская ракетная атака 21 сентября

Утром 21 сентября, российские оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Украины.

Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Черкассы война России и Украины
Реклама

Главное за день

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробности

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробности

08:25 Украина
"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантов

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантов

08:19 Украина
Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно

06:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

Реклама
04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

02:10

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарийВидео

01:45

"Стал флотилией": Коваленко объяснил, как атаки на российские корабли влияют на ЧФ РФВидео

00:17

Польша прекратила поставки оружия Украине: что произошло между странами

00:00

Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом - СМИ

20 сентября, среда
23:40

Бывшая невеста Кличко и мать его дочери кардинально изменила внешность

23:05

Рианна подтвердила рождение ребенка от ASAP Rocky и показала лицо сына

23:00

Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

Реклама
22:46

Кадыров "воскрес": прихвостень Путина появился в неожиданном видеоВидео

22:15

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

22:11

Водка, сигареты, перепаленные волосы и похабные фото: как выглядит дочь путиниста Эрнста из США

22:06

10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

21:50

Россия "кинула" Армению: Путин поприветствовал капитуляцию в Карабахе

21:48

Поддерживал "русский мир" и сбежал из Украины: где сейчас Андрей Доманский

21:23

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении - протестыВидео

21:07

"Будет новый элемент": США объявят новый пакет военной помощи Украине

20:55

Уничтожение БДК и подлодки оккупантов: РФ срочно вывела субмарины из Севастополя

20:41

Почему люди здороваются в горах: вежливость или тайное значение

20:29

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву на пляже без макияжа

20:17

Подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины компании FavbetФото реклама

20:14

Постпред России в ООН устроил истерику из-за Зеленского и нарвался на "пощечину"

19:54

Будет тепло, но не везде: какие регионы будут плавать из-за дождей

19:40

Пьяная Захарова заявилась на похороны актера и обматерила коллег

19:21

Артистка оркестра ВСУ и "Королева Польши": подробности 4 выпуска Голосу країни-13

19:21

В Карабахе убили российских "миротворцев" – Минобороны РФ

19:17

Невозможно вкусно: Клопотенко показал минутный рецепт битых огурцов

19:11

Зеленский представил "формулу мира" в ООН: выдвинул РФ два требования

19:10

Ситуация критическая: по зерновой сделке и Польше краткомнение

Реклама
18:52

Чем можно заразиться от собаки: почему питомца нельзя пускать на диван

18:52

В Польше пошли на попятную: заявили о желании договариваться с Украиной по зерну

18:43

Огромная территория в огне после мощных взрывов: ВСУ подорвали базу РФ в Крыму

18:33

В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома

18:22

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – КоваленкоВидео

17:56

Бьет на 90 километров: РФ начала применять дальнобойные дроны Ланцет — BildВидео

17:36

Планка для похудения: 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать животВидео

17:25

Окошко, не потей: что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах

17:21

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

16:55

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять