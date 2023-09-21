СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

На аэродроме находились по меньшей мере 12 российских боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь".

https://glavred.info/ukraine/sbu-i-vms-atakovali-voennyy-aerodrom-saki-v-krymu-smi-10502425.html Ссылка скопирована

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму/ коллаж: Главред, фото: скрин, СНБО Украины, УНИАН

В ночь на четверг, 21 сентября, Служба безопасности Украины и Военно морские силы ударили по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Для атаки были использованы ракеты "Нептун" украинского производства.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники. Известно, что на этом аэродроме находилось по меньшей мере 12 российских боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь".

Также там готовили операторов дронов "Mojaher". Российские оккупанты применяют такие дроны для координации ударов, а также непосредственно для проведения атак.

видео дня

Отмечается, что операция СБУ и МВД прошла успешно, российские захватчики понесли потери в технике.

Для проведения операции соответствующие ведомства применили тактику "перегрузки". Такая тактика предполагает, что сперва выпускаются дроны, которые отвлекают ПВО, а потом бьют ракеты.

В местных Telegram-каналах подтверждают атаку и отмечают, что в результате удара было по крайней мере 30 погибших захватчиков.

Взрывы в Крыму

Напомним, 20 сентября сообщалось, что ВСУ взорвали базу РФ в Крыму. Украинские военные взорвали командный пункт Черноморского флота РФ возле Верхнесадового вблизи Севастополя.

Позже стали известны подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму. Украинские военные ракетами обстреляли базу оккупантов, которую россияне считали запасным командным пунктом. На той базе были командиры флота РФ.

В ночь на 21 сентября в Крыму раздавались взрывы в районе аэродрома оккупантов. Взрывы стали звучать возле Новофедоровки около полуночи. Их также слышали в других населенных пунктах: Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.