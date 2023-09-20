Огромная территория в огне после мощных взрывов: ВСУ подорвали базу РФ в Крыму

Украинские военные подорвали командный пункт Черноморского флота РФ вблизи Севастополя.

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ВСУ ударили по базе оккупантов в Крыму / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Telegram/Крымский ветер

Украинские военные мастерски подорвали командный пункт Черноморского флота российских оккупантов в Крыму. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Удар был нанесен по командному пункту возле Верхнесадового вблизи Севастополя.

В Сети сообщают о том, что на месте прилета продолжается сильный пожар, который видно с разных районов. ВСУ уничтожили казарму оккупантов и штаб. По данным источников, в результате прилета ликвидировано кучу оккупантов, среди них солдаты срочной службы. По предварительным данным, известно уже о 109 раненых.

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Как выкручиваются оккупанты

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сперва начал рассказывать о том, что пожар начался после того, как якобы российская ПВО "сбила" беспилотники. Также он утверждает, что пострадавших нет. В то же время он придумал версию о том, что в результате падения беспилотников просто "загорелась трава".

Позже он заявил, что из-за порывов ветра огонь перекинулся на хвойную подстилку под деревьями. По его данным, площадь пожара растянулась на 4500 квадратных метров.

Ситуация в Крыму

Ранее сообщалось о том, что РФ отводит военные корабли от Крыма. Россияне волнуются, что атаки морских беспилотников на их корабли могут повториться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина готовится к борьбе за возвращение Крыма. Украине для продолжения войны нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В течение последней недели состоялась целая серия атак неизвестных морских БПЛА на военные корабли Черноморского флота. В частности, был разрушен ВДК "Минск" и повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону" в Севастополе.

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