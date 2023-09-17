РФ отводит военные корабли от Крыма: что происходит

Россияне волнуются, что атаки морских беспилотников на их корабли могут повториться.

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В последнее время Черноморский флот оккупантов несет потери / коллаж Главреда. УНИАН, скриншот

Россия отводит неповреждённые военные корабли Черноморского флота подальше от оккупированного Крыма.

Как рассказал в эфире 24 канала спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, враг не исключает новых ударов морских БПЛА и пытается спасти флот.

Братчук, в частности, напомнил, что три больших десантных корабля уже заметили в Азовском море. Этот тип судов способен обеспечивать логистические нужды противника.

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"Три БДК завели в Азовское море. Корабли повыходили из пунктов базирований. Здесь есть очень важный нюанс - попадание (БПЛА по российскому флоту - Главред) очень суперовое. Есть попадание в наиболее защищенную морскую крепость Черноморского флота - Севастополь. Все остальное тоже находится под огневым контролем ВМС Украины", - подчеркнул Братчук.

Он констатировал, что россияне рассредоточивают свои корабли, выводят их максимально в море - в сторону Новороссийска.

"Ракетоносителей пока нет. Они снаряжены, но не задействованы. Возможно, опасаются какого-то очередного удара "Малюка", - сказал Братчук.

Удары по российскому флоту - главное

В течение последней недели состоялась целая серия атак неизвестных морских БПЛА на военные корабли Черноморского флота.

В частности, 13 сентября был разрушен ВДК "Минск" и повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону" в Севастополе.

В тот же вечер ВСУ подтвердили уничтожение российского катера "Тунец".

На следующий день, 14 сентября, был подбит ракетоноситель"Самум", хотя в Минобороны России врали, что беспилотник удалось уничтожить огнем корабля.

Вместе с тем российский носитель "Калибров" "Циклон" Россия еще ни разу не применила по материковой Украине.

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