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РФ еще ни разу не применила "аналоговнетный" "Циклон" для ударов по Украине: почему

Яна Ставская
17 сентября 2023, 13:23 обновлено 17 сентября, 14:01
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Известно, что корвет не прошел испытаний. Его спешно ввели в состав российского флота.
РФ еще ни разу не применила 'аналоговнетный' 'Циклон' для ударов по Украине: почему
"Циклон" может быть снаряжен 8 "Калибрами" / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, сайт оккупационных органов "власти" Крыма

В последнее время Россия выводит на боевое дежурство российский ракетный корвет"Циклон". Правда, ни разу его еще не применила, подтвердила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас корабельная группировка развернута в количестве 10 единиц в Черном море. Три больших десантных корабля остаются в Азовском. Ракетоносителей на боевом дежурстве нет", - отметила Гуменюк утром, 17 сентября.

Она подчеркнула, что в последнее время оккупанты выводили именно "Циклон". Он, по данным ВСУ, не проходил испытания и не применял еще вооружение.

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"(Россияне - Главред) не уверены в том, что оно (вооружение - Главред) может быть применено, потому что, опять же, предварительных испытаний не проводилось", - отметила Гуменюк.

Представительница южного командования напомнила, что "Циклон" был спешно введен в состав российского флота.

"Но ("Циклон" - Главред) выходил время от времени, его снаряжение может быть до 8 "Ккалибров". Абсолютно списывать его не стоит, потому что россияне способны применить непроверенное оружие", - отметила Гуменюк.

Ракетная опасность высока, поскольку ракетоносители снаряжены в пунктах базирования, но на боевом дежурстве военные их не наблюдали.

Корвет "Циклон" - что известно о российском судне

22 августа ВСУ впервые зафиксировали на боевом дежурстве в Черном море российский ракетный корвет "Циклон". Этот корвет, по задумке российского командования, похоже, должен заменить в Черноморском флоте потопленный Украиной крейсер "Москва".

Несмотря на все нюансы, "Циклон" является опасным оружием, ведь может нести до 8 ракет "Калибр". Также судно оборудовано 76-мм артустановкой в носовой части и "Панцирь-МЕ".

На вооружении у "Циклона" заявлена установка вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", а также ЗРАК "Палаш".

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война в Украине Циклон4М война России и Украины Наталья Гуменюк
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