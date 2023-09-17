РФ еще ни разу не применила 'аналоговнетный' 'Циклон' для ударов по Украине: почему

В последнее время Россия выводит на боевое дежурство российский ракетный корвет"Циклон". Правда, ни разу его еще не применила, подтвердила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Сейчас корабельная группировка развернута в количестве 10 единиц в Черном море. Три больших десантных корабля остаются в Азовском. Ракетоносителей на боевом дежурстве нет", - отметила Гуменюк утром, 17 сентября.
Она подчеркнула, что в последнее время оккупанты выводили именно "Циклон". Он, по данным ВСУ, не проходил испытания и не применял еще вооружение.
"(Россияне - Главред) не уверены в том, что оно (вооружение - Главред) может быть применено, потому что, опять же, предварительных испытаний не проводилось", - отметила Гуменюк.
Представительница южного командования напомнила, что "Циклон" был спешно введен в состав российского флота.
"Но ("Циклон" - Главред) выходил время от времени, его снаряжение может быть до 8 "Ккалибров". Абсолютно списывать его не стоит, потому что россияне способны применить непроверенное оружие", - отметила Гуменюк.
Ракетная опасность высока, поскольку ракетоносители снаряжены в пунктах базирования, но на боевом дежурстве военные их не наблюдали.
Корвет "Циклон" - что известно о российском судне
22 августа ВСУ впервые зафиксировали на боевом дежурстве в Черном море российский ракетный корвет "Циклон". Этот корвет, по задумке российского командования, похоже, должен заменить в Черноморском флоте потопленный Украиной крейсер "Москва".
Несмотря на все нюансы, "Циклон" является опасным оружием, ведь может нести до 8 ракет "Калибр". Также судно оборудовано 76-мм артустановкой в носовой части и "Панцирь-МЕ".
На вооружении у "Циклона" заявлена установка вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", а также ЗРАК "Палаш".
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