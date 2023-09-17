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Уже вклинились во вторую "линию Суровикина": ВСУ близки к прорыву к побережью Азовского моря

Яна Ставская
17 сентября 2023, 12:05 обновлено 17 сентября, 12:16
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Уничтожение Крымского моста и перехода через Крымский перешеек позволит ВСУ устроить полную блокаду логистики врага на юге.
ВСУ
ВСУ идут вперед / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В настоящее время южный фронт проходит уже по второй "линии Суровикина", не менее защищенной, чем первая. У украинской армии появилась возможность прорваться к побережью Азовского моря, рассказал в эфире FREEDOM военный эксперт Денис Попович.

"Сейчас мы вклинились во второй "слой" этой "линии Суровикина", которая находится примерно возле Новопрокоповки. Там не только минные поля и "зубы дракона", там и траншеи, блиндажи... Когда мы говорим, насколько нам осталось далеко до ее окончательного прорыва? До Токмака сейчас примерно 20 км. От Токмака до побережья Азовского моря на глаз тоже км 50. Примерно такое расстояние сейчас отделяет... если мы говорим о прорыве к побережью", - рассказал Попович.

В то же время, чтобы заблокировать "коридор" оккупантов в Крым, защитникам необходимо взять под контроль хоть один населенный пункт, через который проходит железнодорожная ветка этого самого "коридора" (например, Токмак или Пологи).

А вот полная блокада логистических путей россиян возможна, в частности, в случае уничтожения Крымского моста и переходов через Крымский перешеек.

"Однако остается еще приморская трасса через Мариуполь- Бердянск -Мелитополь. Она еще будет оставаться под контролем... Но мы можем ее взять под огневой контроль. Если мы говорим о полной блокаде... то для того, чтобы перекрыть все возможности переброски войск из глубины РФ в Запорожскую область, следует говорить об уничтожении Крымского моста, переходов с Крымского перешейка в Запорожскую область. Чем дальше мы продвигаемся на юге, тем больше возможностей для их выполнения", - объяснил эксперт.

Он отдельно заметил, что России критически необходима оперативная "пауза" - чтобы провести мобилизацию, перебросить войска. Кроме того, Москва питает большие надежды на президентские выборы в США и зимний сезон.

"России нужна "пауза" для целого ряда вещей. Во-первых, им необходимо провести мобилизацию. Они ждут зимнего сезона, поскольку дожди и слякоть могут замедлить украинское контрнаступление. Наступательные действия будут ограничены дорогой с твердым покрытием. У них много причин дотянуть время аж до выборов в США в 2024-м. Но прямо сейчас им было бы важнее ситуацию "заморозить", чтобы провести мобилизационную процедуру, закрыть дыры на фронте и так далее", - сказал Попович.

Война в Украине - актуальные новости

Три месяца продолжается контрнаступление ВСУ. За это время украинские военные имели, в основном, ограниченные успехи.

Украинские военные столкнулись с рядом препятствий - хорошо оснащенной линией обороны оккупантов, в том числе минными полями, перевесом живой силы противника, нехваткой бронетехники и авиации для прикрытия сухопутных сил.

Вместе с тем, по данным Института изучения войны, ВСУ в течение нескольких недель удалось пробить существенную тактическую брешь на участке линии "обороны" российских оккупантов в районе Работино Запорожской области.

В районе Вербового расширена брешь на 2,6 км участке позиций оккупантов.

Это заставило Россию предоставить приоритет обороне в этой области и переместить туда элитные формирования с других направлений, в том числе из-под Бахмута.

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война в Украине Токмак война России и Украины контрнаступление ВСУ
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