Приоритет для РФ – Запорожское направление, туда перебрасывают элитные войска – ISW

Оккупанты перебросили часть элитных формирований из-под Бахмута в Запорожскую область, потому что испугались продвижения украинских военных на этом направлении.

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РФ перебрасывает элитные войска на приоритетное для нее Запорожское направление/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Продвижение украинских военных на западе Запорожской области, вероятно, заставило страну-агрессора Россию предоставить приоритет обороне в этой области и переместить туда элитные формирования с других направлений.

В частности, на Запорожское направление перебросили часть российских войск из-под Клещиевки, что вблизи Бахмута Донецкой области. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Клещиевка была центром боевых действий в районе Бахмута на протяжении последних недель, и передислокация любых подразделений 83-й бригады ВДВ на фоне украинского продвижения в районе Клещиевки свидетельствует о глубокой обеспокоенности продвижением украинских войск в западной части Запорожской области и о том, что россияне предпочитают оборону в этом регионе", – говорится в отчете аналитиков ISW. видео дня

В Институте изучения войны отметили, что 16 сентября североосетинские добровольческие батальоны "Штурм Осетии" и "Алания", которые сейчас действуют на Западе Запорожской области, опубликовали изображение, на котором якобы в Нестерянке на Запорожье находится небольшой отряд российской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой (ДШВ) бригады.

При этом еще в конце июня части упомянутой бригады вели бои вокруг Клещиевки, также они были вблизи этого села возле Бахмута в конце августа.

В ISW отмечают, что подразделения 83-й бригады по состоянию на 11 сентября еще были в районе Бахмута. Но аналитики не исключают, что части бригады российское военное командование могло разделить между двумя направлениями.

Контрнаступление защитников Украины заставило российскую оккупационную армию закрепить на Запорожском направлении ряд относительно элитных подразделений и соединений, говорят в ISW. В частности, речь идет о Воздушно-десантных частях 98-й дивизии, 83-й бригады, 11-й бригады, 31-й бригады, 106-й дивизии и 364-й бригады спецназначения Главного управления ГРУ.

Война в Украине

Раньше в ВСУ назвали, на какой город нацелились оккупанты. Одним из наиболее интенсивных участков фронта остается харьковское направление. Российские оккупанты не отказались от намерений выйти в Купянск и достичь административных границ Донецкой и Луганской областей.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у ВСУ есть все шансы ускорить наступление возле Токмака. Сейчас оккупанты удерживают оборону на участке Новопрокоповка-Вербовое-Камышоватое, используя подразделения, которые были переброшены с востока. После нейтрализации или ослабления этих подразделений захватчики не смогут обороняться.

Напомним, РФ в ночь на 17 сентября ударила по Украине. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове, в Одессе работала ПВО. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что оккупанты комбинировали для атаки ракеты и дроны-камикадзе и пытались запускать их по самым сложным маршрутам.

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