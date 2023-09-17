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РФ ночью ударила по Украине: один город был атакован ракетами С-300

Алёна Воронина
17 сентября 2023, 07:43 обновлено 17 сентября, 07:46
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Оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, выбирая самые сложные маршруты.
Дым, ракета
РФ ночью ударила по Украине ракетами, прогремели взрывы в Харькове/ коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 17 сентября, атаковали Украину ракетами. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Однако деталей атаки и информации о последствиях он пока не сообщал.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Пребывайте в укрытиях!", – говорится в сообщении Синегубова.

видео дня

Информацию об атаке на Харьков подтвердил мэр города Игорь Терехов. Он написал в Telegram, что российские захватчики обстреливают город уже второй раз за сутки.

Местные жители сообщают в соцсетях, что было как минимум четыре взрыва.

Взрывы в Одессе

Также во время воздушной тревоги в ночь на 17 сентября прогремели взрывы в Одессе. Как сообщило Суспільне, один взрыв был около 06:07 во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об опасности ударов ракетами и дронами-камикадзе.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работали силы ПВО.

Чем били оккупанты по Украине

Также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, чем именно оккупанты били ночью по Украине.

"В который раз враг пытался атаковать всю Украину, воздушная тревога звучала по всем регионам. Снова враг применял стратегическую авиацию, атаковал крылатыми ракетами. Скорее всего это был тип Х-1 или Х-555, а также дроны-камикадзе. То есть враг пытается комбинировать. Самые сложные пытается составлять маршруты", – рассказал Братчук в видео в Telegram.

Подробности ночных атак будут от Вооруженных сил Украины, подчеркнул Братчук.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, в субботу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы, оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения в ряде регионов Украины.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал вопрос о том, сколько ракет и ударных дронов имеют оккупанты РФ. По его словам, в большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить.

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