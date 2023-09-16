В Харькове - взрывы, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по городу: что известно

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения в ряде регионов Украины.

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В Харькове прогремели взрывы / pixabay, Минобороны РФ

В субботу, 16 сентября, в Харькове прогремели взрывы. Оккупанты нанесли как минимум четыре удара по городу. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков.

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Экстренные службы выехали на места попадания.

В Воздушных силах предупредили, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Одесской областях – угроза применения баллистического вооружения. В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Ракетные удары РФ по Украине

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал вопрос о том, каким числом ракет и ударных дронов располагают оккупанты РФ. По его словам, в большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить.

Иран может передать России свои ракеты малой и большой дальности, которые оккупанты будут использовать для ударов по Украине. Эти ракеты будут убивать невинных людей. Об этом заявил военный аналитик и полковник Петр Черник.

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