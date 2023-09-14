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"Будут уничтожать города": полковник назвал ракеты, которые Иран может передать РФ

Ангелина Подвысоцкая
14 сентября 2023, 00:57 обновлено 14 сентября, 00:58
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Иран может передать ракеты с дальностью поражения до 2 тысяч километров. Боевая часть таких ракет весит до тонны.
ракеты Shahab-3
Иран может передать России ракеты для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Иран может передать России свои ракеты малой и большой дальности, которые оккупанты будут использовать для ударов по Украине. Эти ракеты будут убивать невинных людей. Об этом заявил военный аналитик и полковник Петр Черник, сообщает ТСН.ua.

Иран может дать России ракеты в обмен на получение от РФ ядерных технологий. Черник сообщает, что Иран имеет на вооружении три класса ракет:

  • Fateh-110 с дальностью поражения до 300 километров; боевая часть 650 кг.
  • Zolfaghar с дальностью поражения до 700 километров; боевая часть до полутонны.
  • Shahab-3 с дальностью поражения от 1,5 до 2 тысяч километров; боевая часть до тонны.

По мнению эксперта, осуществление этой сделки зависит от Си Цзиньпина. Он также сомневается, что поставки ракет будут в большом количестве.

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Однако эти ракеты все же будут нести серьезную угрозу украинскому населению.

"Будет больно, будут убивать невинных людей, будут уничтожать наши города и села, но мы должны выстоять, иного варианта у нас нет", — сказал эксперт.

Соучастие Ирана в войне против Украины

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на вероятный контракт между Ираном и Россией сообщил, что Иран продал стране-агрессору РФ различные типы боеприпасов для полномасштабной войны против Украины на более чем миллион долларов США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Иран должен получить наказание за поставки РФ боеприпасов для убийства мирных украинцев. Представитель ОП предложил ударить по заводам дронов в Иране.

Президент Владимир Зеленский призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории", обеспечивая Москву беспилотниками. В ответ в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского. Заявления украинского гаранта там назвали "лживыми".

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