"Будут уничтожать города": полковник назвал ракеты, которые Иран может передать РФ

Иран может передать России свои ракеты малой и большой дальности, которые оккупанты будут использовать для ударов по Украине. Эти ракеты будут убивать невинных людей. Об этом заявил военный аналитик и полковник Петр Черник, сообщает ТСН.ua.
Иран может дать России ракеты в обмен на получение от РФ ядерных технологий. Черник сообщает, что Иран имеет на вооружении три класса ракет:
- Fateh-110 с дальностью поражения до 300 километров; боевая часть 650 кг.
- Zolfaghar с дальностью поражения до 700 километров; боевая часть до полутонны.
- Shahab-3 с дальностью поражения от 1,5 до 2 тысяч километров; боевая часть до тонны.
По мнению эксперта, осуществление этой сделки зависит от Си Цзиньпина. Он также сомневается, что поставки ракет будут в большом количестве.
Однако эти ракеты все же будут нести серьезную угрозу украинскому населению.
"Будет больно, будут убивать невинных людей, будут уничтожать наши города и села, но мы должны выстоять, иного варианта у нас нет", — сказал эксперт.
Соучастие Ирана в войне против Украины
Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на вероятный контракт между Ираном и Россией сообщил, что Иран продал стране-агрессору РФ различные типы боеприпасов для полномасштабной войны против Украины на более чем миллион долларов США.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Иран должен получить наказание за поставки РФ боеприпасов для убийства мирных украинцев. Представитель ОП предложил ударить по заводам дронов в Иране.
Президент Владимир Зеленский призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории", обеспечивая Москву беспилотниками. В ответ в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского. Заявления украинского гаранта там назвали "лживыми".
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