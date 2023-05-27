"Лживые заявления": в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского

Владимир Зеленский призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории".

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В Иране истерика после заявления Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, defence-ua com, president.gov.ua

В Иране ответили грубыми истеричными возгласами на справедливое замечание президента Владимира Зеленского с критикой поставок дронов-камикадзе Шахед стране-агрессору РФ.

Официальный Тегеран вопит о том, что Украина якобы ожидает получить больше западного оружия, сообщает Reuters.

"Повторение президентом Украины лживых заявлений против Исламской Республики Иран отвечает антииранской пропаганде и медиа-войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от западных стран", — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

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При этом он без зазрения совести соврал о том, что Украина якобы отказывается разрешить независимое расследование фактов предоставления РФ иранских беспилотников.

Отметим, что ранее Зеленский призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории", снабжая Москву беспилотниками.

"Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", — сказал глава государства.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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