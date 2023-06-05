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Иран продал России на 1 млн долларов оружия для войны против Украины - Sky News

Дмитрий Видоменко
5 июня 2023, 11:26 обновлено 5 июня, 11:50
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Телеканал Sky News проанализировал вероятный контракт на поставку и передачу Ираном стране-агрессору России боеприпасов для войны против Украины.
Иран, Россия, дроны
Источники журналистов говорят, что контракт на поставку боеприпасов аутентичный / Коллаж Главред, фото Defence-ua com, Pixabay, УНИАН

Официальный Тегеран продал стране-агрессору РФ различные типы боеприпасов для полномасштабной войны против Украины на более чем миллион долларов США. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на вероятный контракт между Ираном и Россией.

Документ от 14 сентября 2022 года журналисты получили от источника и провели детальный анализ с экспертами, которые назвали его "правдоподобным".

"Это контракт между иранцами и россиянами по боеприпасам. Мы считаем, что он на 100% аутентичный", – сказал источник Sky News в органах безопасности.

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В частности, в приложении к контракту говорится, что Тегеран передавал Москве 125-миллиметровые стволы для танков Т-72, стволы для 122-миллиметровых гаубицы Д-30, танковые, артиллерийские боеприпасы. В целом это стоило около 740 тысяч долларов США. Также перечислены части снаряжения, которые планируют отправить, в частности по дюжине штук оболочки и латунной гильзы для 122-миллиметровых и 152-миллиметровых боеприпасов.

Sky News показал документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон заявили, что планируют расследовать подлинность материалов и "будут принимать меры ", если правдивость контракта подтвердится.

"Мы подозревали, что нечто подобное происходит. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем действовать в соответствии с этим", — сказал в комментарии телеканалу Sky News посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

Посольство страны-агрессора России и посольство Ирана в Великобритании ситуацию никак не комментируют.

Противостояние Украины и Ирана

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

До того министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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