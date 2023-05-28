Зеленский хочет ввести строгие санкции против Ирана на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести надсуровые санкции против Ирана на 50 лет и внес проект постановления в Верховную Раду.
В соответствующем проекте постановления речь идет об утверждении решения СНБО"о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран".
Согласно постановлению документа, санкции против Ирана применяют сроком на 50 лет.
Ограничения будут касаться:
- полного запрета торговых операций;
- остановки транзита ресурсов;
- полетов и перевозки на территорию Украины;
- предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана.
Также предлагается запретить:
- инвестиции в Иран;
- передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- остановить электронные платежные средства, эмитированных резидентами Ирана;
- Нацбанку регистрацию международной платежной системы, оператором которой является Иран.
Санкции против России
Напомним, что Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу и спортсменов, поддержавших агрессию РФ. Президент ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.
Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали. При этом он пояснил, что с их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием и наносила ущерб экономике Украины.
Зеленский ввел новый пакет санкций. Под украинские санкции попала российская Центральная избирательная комиссия и путинская партия "Единая Россия". Также под санкции попали еще 322 юридических лица.
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