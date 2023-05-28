Зеленский хочет ввести строгие санкции против Ирана на 50 лет

Президент Украины хочет применить санкции против Ирана, который помогает стране-агрессору России.

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Украина введет санкции против Ирана на 50 лет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести надсуровые санкции против Ирана на 50 лет и внес проект постановления в Верховную Раду.

В соответствующем проекте постановления речь идет об утверждении решения СНБО"о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран".

Согласно постановлению документа, санкции против Ирана применяют сроком на 50 лет.

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Ограничения будут касаться:

полного запрета торговых операций;

остановки транзита ресурсов;

полетов и перевозки на территорию Украины;

предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана.

Также предлагается запретить:

инвестиции в Иран;

передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

остановить электронные платежные средства, эмитированных резидентами Ирана;

Нацбанку регистрацию международной платежной системы, оператором которой является Иран.

Санкции против России

Напомним, что Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу и спортсменов, поддержавших агрессию РФ. Президент ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.

Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали. При этом он пояснил, что с их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием и наносила ущерб экономике Украины.

Зеленский ввел новый пакет санкций. Под украинские санкции попала российская Центральная избирательная комиссия и путинская партия "Единая Россия". Также под санкции попали еще 322 юридических лица.

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