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Зеленский хочет ввести строгие санкции против Ирана на 50 лет

Юлия Куришко
28 мая 2023, 16:51 обновлено 28 мая, 16:58
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Президент Украины хочет применить санкции против Ирана, который помогает стране-агрессору России.
Зеленский хочет ввести строгие санкции против Ирана на 50 лет
Украина введет санкции против Ирана на 50 лет / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести надсуровые санкции против Ирана на 50 лет и внес проект постановления в Верховную Раду.

В соответствующем проекте постановления речь идет об утверждении решения СНБО"о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер к Исламской Республике Иран".

Согласно постановлению документа, санкции против Ирана применяют сроком на 50 лет.

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Ограничения будут касаться:

  • полного запрета торговых операций;
  • остановки транзита ресурсов;
  • полетов и перевозки на территорию Украины;
  • предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана.

Также предлагается запретить:

  • инвестиции в Иран;
  • передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • остановить электронные платежные средства, эмитированных резидентами Ирана;
  • Нацбанку регистрацию международной платежной системы, оператором которой является Иран.

Санкции против России

Напомним, что Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу и спортсменов, поддержавших агрессию РФ. Президент ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.

Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали. При этом он пояснил, что с их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием и наносила ущерб экономике Украины.

Зеленский ввел новый пакет санкций. Под украинские санкции попала российская Центральная избирательная комиссия и путинская партия "Единая Россия". Также под санкции попали еще 322 юридических лица.

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