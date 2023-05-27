Против 220 российских и белорусских компаний Зеленский ввел новые санкции

Президент Украины ввел санкции против российских и белорусских компаний, среди которых много ремонтных заводов.

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Зеленский ввел санкции против российских и белорусских компаний / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Владимир Зеленский ввел санкции против 51 россиянина, среди них есть ученые и генеральные директора заводов.

Также кроме физических лиц, санкции расширены в отношении 220 юридических лиц, связанных со страной-агрессором Россией, об этом говорится в указе президента Украины.

В список попали структуры МТС и РЖД, а также белорусские компании - в частности Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, "Витебский завод радиодеталей "Монолит", "Оршанский авиаремонтный завод".

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Российские заводы также уже под санкциями, среди которых Карачевский завод "Электродеталь", "Сарапульский радиозавод", "Челябинский кузнечно-прессовый завод" и др.

Санкции против России

Напомним, что Зеленский ввел санкции против дочери Шойгу и спортсменов, поддержавших агрессию РФ. Президент ввел санкции в отношении 351 физического лица и 241 юридического лица.

Зеленский ударил санкциями по российским совладельцам Запорожстали. При этом он пояснил, что с их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием и наносила ущерб экономике Украины.

Зеленский ввел новый пакет санкций. Под украинские санкции попала российская Центральная избирательная комиссия и путинская партия "Единая Россия". Также под санкции попали еще 322 юридических лица.

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