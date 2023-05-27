ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ: Гиркин взвыл из-за угроз Пригожина

В определенный момент боевики Евгения Пригожина могут попытаться совершить переворот, вопит Игорь Гиркин.

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Игорь Гиркин обвинил Евгения Пригожина в подготовке переворота / t.me/kazansky2017/Скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) обвинил заправилу бандформирований ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в подготовке госпереворота в РФ.

По его мнению, именно с этим связан вывод наемников Вагнера из Бахмута Донецкой области, о чем ранее говорил Пригожин.

"Стрелок" пояснил, что тыловые центры "вагнеровцев" расположены во многих регионах РФ, вдалеке от границ с Украиной.

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Это создает опасность того, что в определенный момент боевики Пригожина могут попытаться совершить переворот, вопит Гиркин.

"Пригожин сделал шаг к смуте Пригожин объявил войну части военно-политической номенклатуры Заявлена попытка переворота Налицо угроза того, что в ближайшее время будет совершен государственный переворот", — распетушился Гиркин.

Смотрите видео - Гиркин вопит из-за подготовки Пригожиным госпереворота:

Игорь Гиркин не исключает госпереворот в РФ / Скриншот

Ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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