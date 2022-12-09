"Это просто смешно": Гиркин разнес командование армии РФ за промахи на войне в Украине

Инженерные сооружения, которые строит российская армия, устарели, по меньшей мере, на 80 лет, заявил бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин.

Игорь Гиркин / скриншот

Российский террорист, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

"Если бы мне рассказали еще несколько лет назад, что основной ставкой российского военного командования будет сооружение бетонных надолб, полос из этих надолб, копание эскарпов, отливка бетонных блиндажей и укрытий и доставка их на фронт с целью сооружения позиций протяженностью несколько сотен километров, я бы у это просто не поверил. Хотя бы потому, что такого рода бетонные надолбы могли бы прекрасно остановить танковую армию Гудериана под Москвой", – заявил Гиркин во время очередного видеообращения.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

"Возможно для немецких танков Panzer III, для "Пантер" или даже для "Тигров" такие полосы из бетонных пирамид были бы серьезным препятствием, но сейчас это мне лично кажется просто смешным", - сказал Гиркин.

Он также рассказал, как защитники Украины могут пройти эти российские укрепления.

"Как человек, знающий возможности современного вооружения, я прекрасно понимаю, что один выстрел УР-77 сделает в таком проходе хорошую дыру. А если за этим УР-77 пустить пару ИМР (инженерных машин разграждения), прикрыв их соответствующим образом, то они просто своими ковшами раздвинут эти сооружения и очень быстро расчистят проход для танков и другой бронетехники", – добавил российский террорист.

Игорь Гиркин / скриншот

Ранее сообщалось, что частная военная компания Вагнера Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", строит линию инженерных укреплений в Луганской области. Они состоят из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что они не дадут возможности танкам и бронемашинам ВСУ пройти дальше на Восток к границам Украины. Также видно, что за противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что вблизи села Чонгар, расположенного в Геническом районе на Херсонщине, российские военные заставляют местное население принимать участие в возведении фортификационного оборудования позиций, угрожая им смертью.

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