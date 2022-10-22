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"Повар Путина" переходит в оборону: на Донбассе сооружают "Линию Вагнера"

22 октября 2022, 15:32

Укрепление оккупантов РФ состоит из четырех рядов цементных пирамид.

линия вагнера
На Донбассе возводят Линию Вагнера / RIA/FAN

У населенного пункта Горское в Луганской области российские оккупанты строят линию инженерных укреплений.

За ее постройкой стоит частная военная компания Вагнера Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина". Компания Maxar Technologies показала, как эта линия выглядит из космоса, сообщает CNN.

Отметим, что укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид. Россияне надеются, что они не дадут возможности танкам и бронемашинам ВСУ пройти дальше на Восток к границам Украины. Также видно, что за противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

Хотя укрепление может помочь защититься от лобовой атаки, ничто не мешает украинским силам просто обойти сооружения, которые протянулись всего на 1,6 километра.

Пропагандисты утверждают, что группа Вагнера будет продолжать строить свою "линию" до тех пор, пока она не протянется на восток от российско-украинской границы до Кременной, а затем на юг до Светлодарска.

Анализ карты, приведенной CNN, показал, что укрепление такой длины может растянуться примерно на 217 км.

Добавим, что в 2021 году ЧВК Вагнер построила такую же линию обороны в пустыне в Ливии. Тогда ее протяженности заняла более 70 километров.

'Повар Путина' переходит в оборону: на Донбассе сооружают 'Линию Вагнера'
/ Maxar Technologies
'Повар Путина' переходит в оборону: на Донбассе сооружают 'Линию Вагнера'
/ Maxar Technologies

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных, заявил создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ("повар Путина").

Как рассказывают пленные оккупанты, на войну заключенных агитировует лично Пригожин. Он приезжает в колонии и выступает перед заключенными.

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