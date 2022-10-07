"Армия РФ не справляется": пленный зэк из ЧВК Вагнера рассказал о вербовке "поваром Путина"

Владимир Вукоев обратился к Владимиру Путину / УНИАН/Скриншот

Оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных, заявил создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ("повар Путина").

Об этом рассказал пленный оккупант Владимир Вукоев, которого забрали на войну из исправительной колонии №1 Сыктывкара. Видео допроса пленного опубликовано в Сети.

Он рассказал, что на войну заключенных агитировал лично Пригожин. Он приезжал в колонию и выступал перед заключенными.

По словам Пригожина, российская армия не справляется в Украине, поэтому на войну отправляют заключенных, рассказал Вукоев.

Он добавил, что пошел на войну для того, чтобы сократить свой срок заключения – 10 лет за полгода войны в Украине.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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