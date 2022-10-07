"Армия РФ не справляется": пленный зэк из ЧВК Вагнера рассказал о вербовке "поваром Путина"

Владимир Вукоев рассказал, что на войну заключенных агитировал лично Евгений Пригожин.
Оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных, заявил создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ("повар Путина").
Об этом рассказал пленный оккупант Владимир Вукоев, которого забрали на войну из исправительной колонии №1 Сыктывкара. Видео допроса пленного опубликовано в Сети.
Он рассказал, что на войну заключенных агитировал лично Пригожин. Он приезжал в колонию и выступал перед заключенными.
По словам Пригожина, российская армия не справляется в Украине, поэтому на войну отправляют заключенных, рассказал Вукоев.
Он добавил, что пошел на войну для того, чтобы сократить свой срок заключения – 10 лет за полгода войны в Украине.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
Читайте еще:
- ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте
- Дроны сыграют ключевую роль в войне Украины с Россией в канун сражения за Славянск – ВВС
- Чтобы подобраться к Славянску и Краматорску, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка Британии