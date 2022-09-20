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Оккупанты уже "готовятся" ко входу ВСУ в Крым – Жданов

20 сентября 2022, 12:05

Возврат Крыма Украине – это вопрос времени, и это может произойти уже в ближайшие несколько месяцев, подчеркнул эксперт.

Оккупанты уже 'готовятся' ко входу ВСУ в Крым – Жданов
Оккупанты уже "готовятся" ко входу ВСУ в Крым – Жданов/ скрин

Российские захватчики уже понимают, что вход украинских войск в оккупированный Россией Крым – это лишь вопрос времени.

Оккупанты уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь "готовятся" к встрече с бойцами ВСУ в Крыму. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что вблизи села Чонгар, расположенного в Геническом районе на Херсонщине, российские военные заставляют местное население принимать участие в возведении фортификационного оборудования позиций, угрожая им смертью.

"То есть выгоняют на принудительные работы местных жителей для того, чтобы рыть окопы и строить блиндажи и укрепления", – сказал эксперт.

Также он отметил, что украинские войска могут добраться до Крымского полуострова уже очень скоро. И оккупанты боятся этого.

"То есть они уже прекрасно понимают, что вход в Крым ВСУ – это просто вопрос времени. К тому же времени, я бы не сказал, что удаленного: в ближайшей перспективе, возможно, за несколько месяцев", – сказал Жданов.

Освобождение Крыма

Напомним, глава государства Владимир Зеленский впервые высказался относительно ударов по позициям россиян в Крыму и назвал их "работой по милитаризованной инфраструктуре на оккупированных территориях". Президент заверил, что Украина использует в войне исключительно цивилизованные шаги, в отличие от вражеских войск.

Стало известно, что Москва решила вывести с полуострова подводные лодки класса KILO, ведь опасается ударов Украины. Их перевели на базирование в город Новороссийск. Штаб Черноморского флота и главный аэродром морской авиации в захваченном Крыму за последние 2 месяца были атакованы, и поэтому это стало причиной такого решения.

Тем временем в России уже нарастает паника. В Кремле боятся, что Украина попытается вернуть Крым и начали сыпать угрозами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ считает Крым своим, поэтому любые попытки его вернуть будут рассматривать как "посягательство на российскую территорию".

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война в Украине вторжение России Олег Жданов новости Крыма
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