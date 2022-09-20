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В Алчевске прогремели взрывы в "любимом месте оккупантов", где они дислоцировались – СМИ

20 сентября 2022, 09:38

Как сообщают местные жители, взрывы произошли на базе оккупантов, где те дислоцировались и держали свою технику.

Уничтоженная российская техника, взрыв
В оккупированном Алчевске прогремели взрывы в "любимом месте оккупантов"/ УНИАН

В городе Алчевск на Луганщине, которое с 2014 года находится под российской оккупацией, прогремел взрыв.

Это произошло в ночь на вторник, 20 сентября. О взрыве сообщили российские пропагандистские СМИ и "медиа" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Отмечается, что взрыв произошел около 01:30. При этом пропагандисты пишут, якобы удар был нанесен четырьмя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS.

Они написали, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. При этом место удара они не назвали.

В то же время о взрывах в Алчевске начали писать местные жители в соцсетях. В местных группах они отмечали, якобы слышали два взрыва, которые произошли возле здания Высшей школы бизнеса. А именно это здание является местом дислокации российских оккупантов – там захватчики обустроили свою базу и разместили боевую технику.

Алчевск
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Контрнаступление ВСУ на Донбассе

Ранее в результате удара вооруженных сил Украины по захваченной РФ Кременной Луганской области были уничтожены сотни российских оккупантов. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в там ликвидировано более 300 российских захватчиков.

Также ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины полностью взяли под контроль поселок городского типа Белогоровка Северодонецкого района в Луганской области на Донбассе. При этом Гайдай анонсировал масштабную деоккупацию Луганской области.

Также Гайдай ранее отмечал, что российские оккупанты так и не смогли полностью захватить Луганскую область и всё время переносят проведение так называемого "референдума". Однако нельзя исключать, что скоро ВСУ начнут освобождать регион от захватчиков. Глава Луганской ОВА рассказал о хороших перспективах.

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