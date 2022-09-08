Участились "хлопки": Гайдай рассказал о хороших перспективах в Луганской области

У Луганской области появились хорошие перспективы / Коллаж фото УНИАН, Суспільне

Российские оккупанты так и не смогли полностью захватить Луганскую область и все время переносят проведение так называемого "референдума". Однако нельзя исключать, что скоро ВСУ начнут освобождать регион от захватчиков. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о хороших перспективах. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Он отметил, что Луганская область сейчас не является самой горячей точкой. Оккупанты бросают свои силы на Бахмут, а также херсонское и харьковское направления.

Стоит отметить, что Гайдай не рассказал подробнее об єтих хороших перспективах, однако акцентировал внимание на том, что в последнее время на оккупированных территориях увеличилось количество "хлопков", которые и заставляют оккупантов менять сроки проведения "референдума".

Война России против Украины на Донбассе

В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.

Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области. По его мнению, оккупанты проваливают битву за регион.

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