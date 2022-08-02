Шойгу отчитался о "победах" РФ на Донбассе: оккупантам удалось захватить шесть маленьких сел

Войска России захватили села на Донбассе - Шойгу / Коллаж УНИАН, DVIDSHUB Flickr

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу разразился заявлением, согласно которому оккупация Донбасса якобы идет по четко определенному захватчиками плану. Такое заявление он сделал, комментируя захват шести маленьких сел – Григоровки, Берестово, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.

Как сообщает РИА Новости, на селекторном совещании 2 августа он выступил перед всем министерством обороны и объявил, что, мол, все на Донбассе идет "по плану".

В подтверждение, дескать, "реализации задач" оккупантов он привел в пример захват ими маленьких сел – Григоровки, Берестово, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.

Кроме того, Сергей Шойгу подчеркнул, что российские войска захватили самую крупную в Европе Углегорскую теплоэлектростанцию, проектная мощность которой составляет 3600 мегаватт.

Война России против Украины на Донбассе

Командир батальона Свобода в составе 4-й бригады оперативного назначений Нацгвардии, майор Петр Кузик ранее заявил, что наступление войск России на Бахмутском направлении забуксовало, поскольку оккупанты столкнулись с рядом проблем.

В частности, они несут серьезные потери, множество захватчиков бежит с фронта. Силы обороны Украины понемногу и постепенно оттесняют врага с украинской земли.

В американском Институте изучения войны отметили, что РФ перебрасывает войска из северной части Донецкой области на южный фронт. Вероятно, оккупанты пока приостанавливают наступление на Славянск. Войска бросают в Крым, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ на позиции захватчиков в Херсонской и Запорожской областях.

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