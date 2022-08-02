Россия отводит войска на Донбассе и вероятно прекращает наступление на Славянск - ISW

Оккупанты также передислоцируют подразделения, действующие в Славянске / Фото bessarabiainform.com

РФ продолжает перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины и, возможно, пока что приостанавливает Славянскую кампанию. Об этом говорится в анализе экспертов Института изучения войны (ISW).

Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что две недели назад российские войска вывели тактические группы ВДВ из Донецкой области и передислоцировали их на оккупированные территории Херсонщины.

Оккупанты также передислоцируют подразделения Восточного военного округа, действующие в Славянске, на юг Украины и перебрасывают большое количество войск в Крым для подготовки к защите оккупированных Херсонской и Запорожской областей от контрнаступлений ВСУ.

Министерство обороны Великобритании также отметило, что войска РФ, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении. Генштаб Украины сообщил, что российские силы перегруппировываются в Запорожской области. На кадрах из социальных сетей видно, как в последние недели российские войска перебрасывают технику и персонал как в Запорожскую, так и в Херсонскую области.

"Вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит силы Славянска необходимой боевой мощи точно так же, как российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступательных операций в Луганской области. Вывод войск, вероятно, создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление на Изюмском направлении, так же как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области. Передислокация российских войск в Запорожскую область также предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси", - отмечают аналитики.

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Напомним, 30 июля сообщалось, что армия России стягивает военную технику на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области. Скопление техники зафиксировал спутник Planet Labs.

31 июля в ГУР Мирнобороны сообщили, что российские оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка в Запорожской области. Оккупанты приняли решение отступать после успешных ударов ВСУ по их местоположению.

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