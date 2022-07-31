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Отводят личный состав и технику: в разведке рассказали об отступлении РФ на Запорожье

31 июля 2022, 14:58

Оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

россия, армия, рф, войска
РФ отводит войска на Запорожье / t.me/DIUkraine

Российские оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка в Запорожской области.

Рашисты приняли решение отступать после успешных ударов ВСУ по их местоположению, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что около 40 раненых были доставлены в госпиталь города Пологи.

"Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск", - подчеркивают в ГУР.

Там добавляют, что при выходе из населенных пунктов оккупанты пытаются создать впечатление плановой ротации. "На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок, и начали минирование подъездных дорог", - подытожили украинские разведчики.

Читайте такжеНа Запорожье ВСУ отразили штурм оккупантов: "покрошили" десятки морпехов РФ

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины отразили попытку наступления оккупантов РФ на Запорожском направлении, враг понес значительные потери.

В Запорожской области понесли потери подразделения 177 отдельного полка морской пехоты РФ (в/ч 87852, Каспийск), которые пытались занять несколько населенных пунктов.

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