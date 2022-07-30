РФ стягивает военную технику к оккупированной части Харьковской области - снимки со спутника

Скопление техники зафиксировал спутник Planet Labs / Фото Радио Свобода, Reuters

Армия России стягивает военную технику на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области. Скопление техники зафиксировал спутник Planet Labs.

Снимки опубликовало Радио Свобода. На них видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области России.

По словам военных экспертов, в дальнейшем российские военные могут использовать эту технику, в частности, в Изюмском и Славянском направлениях.

28 июля спутник зафиксировал в селе Соболевка Белгородской области РФ увеличение количества военной техники и личного состава российской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

Техника РФ в Соболевке / Фото radiosvoboda.org

Территория этого села и раньше использовалась военными РФ для размещения техники.

Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля военную технику доставили в Соболевку железнодорожными вагонами.

По оценке военного эксперта Олега Жданова, далее эта техника в основном перемещается в направлении Изюма, а затем в Славянск, где продолжаются боевые действия. Это связано с тем, что часть Харьковской области, в которую ведут дороги из села Соболевка, временно оккупирована армией РФ. В свою очередь, это позволяет российским военным использовать логистику оккупированного региона.

"Это Валуйский район Белгородской области – там есть и дорога, и железная дорога. Разгружают вагоны там, а оттуда они перебрасывают силы в оккупированный город Изюм Харьковской области. Они опасаются, что при разгрузке эшелона из вагонов может быть нанесен удар, поэтому разгружаются на своей территории. Дальше они передвигаются по дорогам", - отметил Жданов.

Смотрите новости Харькова онлайн:

Как сообщал Главред, 29 июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о начале третьего этапа войны в Украине. По его словам, российская оккупационная армия готовит наступление. При этом контрнаступление ВСУ, похоже, слегка откладывается, зато потом имеет все шансы стать ещё успешнее, чем планировалось.

"Вместо него нам предстоит славная драка - последних российских оперативных резервов с накопленными украинскими", - написал Арестович.

Политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач считает, что риски повторного нападения России на Украину могут возобновиться через 5-10 лет.

Другие новости: