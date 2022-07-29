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"Драка будет славной": Арестович заявил о третьем этапе войны в Украине

29 июля 2022, 12:38

Контрнаступление ВСУ, похоже, слегка откладывается, зато потом имеет все шансы стать ещё успешнее, чем планировалось, заявил советник главы Офиса президента.

Арестович, ракета Нептун
Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ слегка откладывается / Коллаж фото Униан, facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о начале третьего этапа войны в Украине. По его словам, российская оккупационная армия готовит наступление.

"Наше контрнаступление, похоже, слегка оттягивается, зато потом имеет все шансы стать ещё успешнее, чем планировалось. Драка будет славной. Пойдёт козацкий драйв снова гулять по степи", - написал Арестович в своем Telegram-канале.

По его словам, "освобождение Херсона, похоже, слегка отодвигается".

"Вместо него нам предстоит славная драка - последних российских оперативных резервов с накопленными украинскими", - отметил он.

По словам советника ОП, сейчас на Херсонском направлении собран "наиболее представительный комплект российских войск". К тем 12-15 БТГ, которые там стояли, в течение недели добавились еще 7-8 батальонно-тактических групп.

"Немножко собирают на Запорожском, Донбасское практически полностью отходит в ведение "армий народных республик" и ЧВК, штатные россияне ещё есть на Изюмском - самом неудачном для них уже более трёх месяцев, и на Харьковском, на границе маячит 144-я дивизия в полном составе - величайшая ценность по меркам нынешнего, третьего этапа войны", - рассказал советник главы ОП.

Арестович добавил, что положение в российских войсках чудовищное: некомплект, отказники, дутые штаты, старая техника, проваленная мобилизация.

"Только идиоты идут в наступление с войсками, которых (еще вопрос!) хватит ли на оборону. Но мы и воюем с идиотами", - отметил он.

"А мы - выиграем, несмотря на то, что бардака на земле и у нас хватает", - уверен советник главы ОП.

Как сообщал Главред, министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что стратегия российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины напоминает прогон армии РФ "через мясорубку". Ситуация, в которой находятся российские оккупанты, очень сложная.

Уоллес добавил, что Россия не достигла своих "основных целей", что привело к огромным потерям и жертвам. Глава британского Минобороны убежден, что РФ не сможет оккупировать всю Украину.

Тем временем в разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень трудной ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военной пропаганде РФ.

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