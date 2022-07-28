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Контрнаступление ВСУ в разгаре: армия РФ очень уязвима, Херсон почти изолирован – разведка Британии

28 июля 2022, 10:08

Потеря Херсона станет серьезным ударом для России, которая заявляет о своих, дескать, "успешных планах" по оккупации Украины, считают в британской разведке.

Херсон ВСУ
ВСУ контрнаступают в направлении Херсона, город почти отрезан от других захваченных РФ территорий - британская разведка / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Вооруженные силы Украины усиливают контрнаступательные действия в направлении Херсона. Войска уже сформировали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированной Херсонщины. Дальнобойная артиллерия применяется успешно, осуществляются попытки повредить как минимум три моста через реку Днепр, от которых зависит снабжение оккупантами территорий, которые они захватили. Войска России на западном берегу Днепра оказались в очень уязвимом положении, оккупированный Херсон практически изолирован от других захваченных территорий. Его потеря станет серьезным ударом для Москвы. Об этом заявили в разведке Великобритании.

В сводке британской разведки речь идет о том, что конрнаступление ВСУ на Херсонском направлении набирает обороты. Украинские войска применили новую дальнобойную артиллерию с целью повреждения минимум трех мостов через реку Днепр. От этих эстакад зависит снабжение Россией тех территорий, которые находятся под ее оккупацией.

Читайте также"Уничтожен не только Антоновский мост": Гиркин уже откровенно боится наступления ВСУ на ХерсонТакже указывается, что один из них – Антоновский мост под Херсоном – был поврежден еще на прошлой неделе. Еще один удар ВСУ нанесли 27 июля. Сейчас, скорее всего, мост уже непригоден для передвижения.

Кроме того, отмечается, что российская группировка, которая находится на западном берегу Днепра, оказалась в крайне уязвимом положении. Политически значимый Херсон уже почти отрезан от других захваченных оккупантами территорий. Если российские войска потеряют контроль над городом, это станет ударом по попыткам Москвы представить свою оккупацию в качестве якобы "успешной операции".

"Российская 49-я армия, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, в настоящее время выглядит очень уязвимой. Точно так же город Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный Россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Его потеря серьезно подорвет попытки России представить оккупацию как успешную", - подчеркнули в разведке Британии.

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Армия Украины ударила по Антоновскому мосту в Херсоне

Силы обороны Украины вечером, 26 июля, ударили артиллерией по Антоновскому мосту в захваченном россиянами Херсоне.

Утром, 27 июля, удар ВСУ по Антоновскому мосту подтвердили в Оперативном командовании Юг. По словам представителя командования Натальи Гуменюк, украинские войска провели филигранную и ювелирную работу.

Также Гуменюк подчеркнула, что военные подразделения Украины взяли под контроль стратегическую логистику в Херсонской области. Такое положение не позволяет России наладить обеспечение своих войск.

Глава Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий отметил, что Антоновский мост больше нельзя использовать для передвижения. Как сказал чиновник, ВСУ вынуждено повредили эстакаду, чтобы нарушить логистический маршрут оккупантов РФ. После победы Украины мост будет восстановлен.

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