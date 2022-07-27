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Антоновский мост больше не работает: ВСУ разбили логистику РФ на Херсонщине – ОВА

27 июля 2022, 15:23

Передвижение по Антоновскому мосту стало невозможным, сказал Дмитрий Бутрий.

Антоновский мост ВСУ
Антоновский мост будет восстановлен после победы Украины в войне с Россией - Бутрий / Коллаж Вгору, Генштаб ВСУ

Освобождение Херсонской области от оккупации России продолжается. Армия Украины нанесла высокоточные удары по Антоновскому мосту, и теперь передвижение по эстакаде стало невозможным. Бить по мосту нужно было для того, чтобы разорвать логистику российской военной группировки. После того победы над Москвой мост будет восстановлен. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

В своем Telegram-канале он написал о том, что мост полностью не разрушен, однако коммуникация по эстакаде стала невозможной. Ударить по Антоновскому мосту было необходимо, чтобы сокрушить транспортные пути и логистику российских оккупантов.

Читайте такжеПерелом на поле боя произошел: ВСУ освободят Херсонскую область к сентябрю – советник главы ОВА"Ночью ВСУ нанесли высокоточные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Мост не разрушен, но из-за нанесенных разрушений им передвигаться невозможно. Этим ВСУ разрушили логистические и транспортные пути кафиров", - отметил Бутрий.

Также он добавил, что после того как Украина одержит победу в войне над Россией, Антоновский мост в обязательном порядке будет восстановлен.

"Освобождение Херсонской области от русского нашествия продолжается! Спасибо нашим мужественным воинам, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы над нашей областью развевался наш флаг", - подчеркнул Дмитрий Бутрий.

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Армия Украины ударила по Антоновскому мосту

Силы обороны Украины во вторник вечером, 26 июля, нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном войсками России Херсоне.

В среду утром, 27 июля, представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила сведения о том, что ВСУ ударили по Антоновскому мосту. По словам Гуменюк, украинские военные сработали ювелирно и филигранно.

Также Гуменюк подчеркнула, что под контролем ВСУ находится стратегическая логистика Херсонщины. В связи с такой ситуацией оккупанты РФ не могут наладить обеспечение своих войск.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что Антоновский мост поврежден. Степень повреждения установить сложно. Впрочем, стало понятно, что на восстановление эстакады понадобится время.

Самопровозглашенные, дескать, "власти" Херсонщины перекрыли движение на Антоновском мосту. Местный коллаборант Кирилл Стремоусов истерично пытался объяснить удар по эстакаде и понадеялся на то, что контрнаступление ВСУ якобы не состоится.

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