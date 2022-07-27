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Удар ВСУ по Антоновскому мосту: гауляйтер Херсона испугался контрнаступления

27 июля 2022, 10:50

Дескать, "замглавы Херсонской ВГА" Стремоусов в истерике пытается отвергать будущее освобождение региона армией Украины.

Стремоусов
Гауляйтер Стремоусов не смог правильно выговорить название РСЗО HIMARS / Коллаж Вгору, Википедия

Руководитель российской оккупационной "военно-гражданской администрации" в Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил удары ВСУ по Антоновскому мосту. После этого он разразился рядом истерических заявлений. Мол, украинская армия не освободит захваченный Херсон, удары по объектам на войну якобы не повлияют, а из HIMARS стреляют якобы американские специалисты.

В Сети появилось видео, как назначенные Россией заместителем главы оккупационной администрации в Херсонской области пытался оправдаться после того, как подтвердил новый удар ВСУ по Антоновскому мосту. Якобы по эстакаде били не украинцы, а американцы. Правильно выговорить название дальнобойной ракетной установки ему также не удалось.

Читайте такжеМост в Херсоне трещит, высокоточные снаряды едут в Украину: сто и одна причина для истерики России"Ночью действительно был нанесен удар HIMARS. Еще раз заявляем: это стреляют не украинцы, а американские специалисты", - посчитал гауляйтер.

Кроме того, он пытался убедить, что на "исход боевых действий это никак не повлияет". Контрнаступление армии Украины он назвал, мол, "бесполезным".

Также Стремоусов подчеркнул, что после удара украинской армии по Антоновскому мосту войска РФ будут пользоваться переправами.

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Армия Украины ударила по Антоновскому мосту

Вооруженные силы Украины поздно вечером, 26 июля, нанесли новые артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. По словам представителя Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, войска сработали филигранно и ювелирно.

Также она добавила, что силы обороны Украины контролируют стратегическую логистику на Херсонщине. Поэтому войска РФ не могут организовать обеспечение для своих подразделений.

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что Антоновский мост поврежден. Насколько поврежден мост, оценить пока нельзя. Однако уже понятно, что на восстановление эстакады у оккупантов уйдет много времени.

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