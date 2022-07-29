Путин прогоняет войска через 'мясорубку': его стратегия напоминает советскую - Уоллес

Путин прогоняет свою армию через" мясорубку " / Фото УНИАН

Стратегия российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины напоминает прогон армии РФ "через мясорубку". Ситуация, в которой находятся российские оккупанты, очень сложная. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC Today.

Он добавил, что Россия не достигла своих "основных целей", что привело к огромным потерям и жертвам. Уоллес убежден, что РФ не сможет оккупировать всю Украину.

"Путин не изменил своего желания оккупировать всю Украину, взять Киев и Одессу, но его армия фактически парализована огромными потерями. Более 25 тысяч погибших. Может, вдвое больше раненых", - сказал Бен Уоллес.

Тактика "мясорубки", по мнению министра, повторяет советскую стратегию, когда "массивная русская мясорубка движется очень медленно на несколько метров (не миль!) на сутки, в некоторых местах". При этом, в эту "мясорубку" Путин бросает представителей нацменьшинств из беднейших районов РФ.

По данным Британии, в настоящее время армия РФ "действует примерно на 40-50% боеспособности".

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Война России против Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва, мол, собралась расширить географию своей войны против Украины и на юг страны. В частности, он назвал Херсонскую и Запорожскую области. При этом он пригрозил, мол, продвижением оккупантов и на другие территории в том случае, если Запад будет продолжать поставлять Киеву дальнобойную артиллерию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил ВСУ задачу освободить все украинские территории, которые находятся под российской оккупацией. По его словам, сроки, способы и этапы выполнения задания будут определять военные во главе с Верховным главнокомандующим войск Зеленским.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области в полном разгаре. Согласно данным специалистов, российские войска на западном берегу Днепра оказались в очень трудной ситуации. Потеря Херсона станет серьезным ударом по военной пропаганде РФ.

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