Оккупанта и его мать похоронили в один день: в их родном городе в этом винят всех, кроме Путина

Оккупант, мать / скриншот

В Туве скончалась мать российского оккупанта после того, как получила известие о смерти сына.

В местном паблике сообщили, что их похоронили в один день.

"В Туве сердце матери не выдержало после известия о том, что ее сын погиб на войне с Украиной! Четверо детей остались без отца и бабушки. Майор полиции Управления Росгвардии по Республике Тыва Шабалин Владимир Вячеславович погиб в Украине. Получив известие о гибели сына у матери не выдержало сердце и женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Известно, что погибший родился и вырос в г. Туран Пий-хемского кожууна Республики Тыва.

оккупант, мать / скриншот

"Все эти смерти на совести чиновников, депутатов, пропагандистов и всех кто поддерживает эту преступную войну", - подчеркнули авторы паблика.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Кирилла Салмина из Свердловской области. Он служил на российском флоте и жил в Калининграде. Захватчик активно доказывал в соцсетях, что армия РФ - "самая сильная на всем белом свете".

Кроме того, в Украине был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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