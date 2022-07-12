В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал бригадой морпехов ЧФ РФ

Датой гибели Сергея Кенса называют 10 июля. Обстоятельства ликвидации российского оккупанта не озвучиваются. Известно, что его не довезли до госпиталя.
Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. О гибели оккупанта сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Командир 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Кенс Сергей совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он в Twitter.
Telegram-канал Крымский ветер называет датой гибели Кенса 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.
Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.
С 2019 по 2021 год Сергей Кенс командовал 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, которая находилась в Севастополе.
Последняя должность, которую занимал Кенс – начальник штаба-заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, которая расположена в Волгограде.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ также подтвердило ликвидацию Кенса. Также на войне в Украине были ликвидированы:
- заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов;
- начальник штаба – заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
Как сообщал Главред, в Мелитополе был ликвидирован российский подполковник Роман Иголкин. Его "денацифицировали и демилитаризовали" 3 июля.
Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.
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