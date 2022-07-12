В Украине ликвидировали российского полковника, который командовал бригадой морпехов ЧФ РФ

Сергей Кенс ликвидирован ВСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. О гибели оккупанта сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Командир 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Кенс Сергей совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он в Twitter.

Telegram-канал Крымский ветер называет датой гибели Кенса 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.

С 2019 по 2021 год Сергей Кенс командовал 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, которая находилась в Севастополе.

Последняя должность, которую занимал Кенс – начальник штаба-заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, которая расположена в Волгограде.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ также подтвердило ликвидацию Кенса. Также на войне в Украине были ликвидированы:

заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов;

начальник штаба – заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.

Фото facebook.com/AFUStratCom

Как сообщал Главред, в Мелитополе был ликвидирован российский подполковник Роман Иголкин. Его "денацифицировали и демилитаризовали" 3 июля.

Также в Украине ликвидирован контрактник российской армии из 74-й отдельной мотострелковой бригады. "Грузом 200" стал 29-летний Александр Кабаков из Восточной Сибири, который оскорблял Украину и украинцев.

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