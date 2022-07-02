Груз 200 для Подмосковья: ВСУ ликвидировали майора ВДВ армии РФ

Майор Андрей Мелихов уничтожен в Украине / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще несколько офицеров российских оккупационных войск.

Об этом в Telegram рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Он подчеркнул, что украинские защитники уничтожили старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ РФ майора Андрея Мелихова из Подольска Московской области.

"Но ведь все-таки интересно что он здесь делал? Или уже мяса среди старших офицеров не хватает отправляющих научно – преподавательский состав?", - пишет Штирлиц.

Он также уточнил, что в Украине ликвидирован старший лейтенант армии РФ Михаил Лукин.

"Старший лейтенант Заикин Дмитрий сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - добавил Штефан.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

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