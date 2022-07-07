ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина в Мелитополе / УНИАН

В Мелитополе был ликвидирован российский подполковник Роман Иголкин.

Его "денацифицировали и демилитаризовали" 3 июля, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его информации, Иголкин уволился из российской армии в августе 2021 года. Но 7 февраля 2022 года снова был призван на службу. Тогда Россия еще не начала полномасштабное вторжение в Украину. Хотя ее войска давно стояли возле границ нашего государства, "проводя учения".

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

Читайте такжеМечтал о "русской Одессе" и Черном море: ВСУ ликвидировали оккупанта-фантазераТакже сообщалось, что в Украине ликвидировали матроса большого десантного корабля Саратов Леонида Абдокова. Уроженец Севастополя был убит еще при оккупации украинского Бердянска российскими войсками. Его похоронили в Севастополе спустя три месяца после ликвидации.

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