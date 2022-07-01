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Мечтал "освободить" Бердянск, но "сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали предателя из Севастополя

1 июля 2022, 11:28

Леонида Абдокова похоронили в Севастополе спустя три месяца после ликвидации. Предатель из Крыма участвовал в захвате Бердянска в составе российской армии.

Леонид Абдоков участвовал в оккупации Бердянска
Леонид Абдоков участвовал в оккупации Бердянска / Фото ​УНИАН, t.me/a_shtirlitz ​

В Украине ликвидировали матроса большого десантного корабля Саратов Леонида Абдокова. Уроженец Севастополя был убит еще при оккупации украинского Бердянска российскими войсками.

Абдокова похоронили в Севастополе спустя три месяца после ликвидации. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан в Telegram.

"Машинист трюмно-котельной команды БДК Саратов 197 брдк матрос Леонид Абдоков из Севастополя. Мечтал "освободить Бердянск", что похоронить его смогли только через три месяца, а главное сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал офицер.

Леонид Абдоков ликвидирован во время захвата Бердянска армией РФ
Леонид Абдоков был ликвидирован во время захвата Бердянска армией РФ / Фото t.me/a_shtirlitz

О "денацификации" очередного предателя из Крыма сообщил гауляйтер украинского Севастополя Михаил Развожаев.

"Леонид Олегович погиб при освобождении Бердянска во время специальной военной операции в Украине. Он родился в Севастополе, здесь прожил всю свою жизнь", - написал глава оккупационной администрации Севастополя.

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Донецка с позывным "Тролль", который командовал 3-м батальоном 107-го полка резервистов "ДНР".

ВСУ ликвидировали майора Шабалина. Он был оперуполномоченным полицейским по особо важным делам СОБР "Эзир" управления Росгвардии по Республике Тыва.

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