Предателя настигла карма: ВСУ ликвидировали донецкого "Тролля"

ВСУ ликвидировали донецкого "Тролля" / twitter.com/shtirlitz53, УНИАН

Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Донецка, который командовал 3-м батальоном 107 полка резервистов "ДНР".

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Twitter сообщил, что оккупант с позывным "Тролль" командовал орками.

"Михаил Яресько "Тролль" из г. Донецк, командир 3 батальона 107 полка резервистов орков 1 АК РОА. Предателя настигла карма", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте командира мотострелковой роты армии России Ислама Арчакова, который был родом из Республики Ингушетия Российской Федерации.

Читайте такжеВСУ ликвидировали элитного российского ФСБшника с позывным "Термит"Также мы писали, что в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.

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