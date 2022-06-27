Предателя настигла карма: ВСУ ликвидировали донецкого "Тролля"

"Тролль" командовал орками из "ДНР", которые сунулись на украинскую землю.
Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Донецка, который командовал 3-м батальоном 107 полка резервистов "ДНР".
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в Twitter сообщил, что оккупант с позывным "Тролль" командовал орками.
"Михаил Яресько "Тролль" из г. Донецк, командир 3 батальона 107 полка резервистов орков 1 АК РОА. Предателя настигла карма", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте командира мотострелковой роты армии России Ислама Арчакова, который был родом из Республики Ингушетия Российской Федерации.
Читайте такжеВСУ ликвидировали элитного российского ФСБшника с позывным "Термит"Также мы писали, что в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.
Смотрите новости Донбасса онлайн:
Читайте также:
- На Херсонщине ликвидировали нардепа-предателя Ковалева: он поддержал оккупантов - агент НАБУ
- Украинские воины ликвидировали хвастуна-оккупанта, который кричал о победе России
- ВСУ ликвидировали предателя Украины, который был старшим офицером армии боевиков