Груз 200 для Ингушетии: ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФ

Оккупант попал под обстрел украинской артиллерии, когда ехал в БМП.
Украинские воины ликвидировали на фронте командира мотострелковой роты армии России Ислама Арчакова, который был родом из Республики Ингушетия Российской Федерации.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан в Telegram. Смерть оккупанта также уже подтвердили в России.
"Командир мотострелковой роты Ислам Арчаков из Ингушетии вышел из чата. Официально денацифицирован и демилитаризован", – сообщил украинский офицер.
Как именно погиб российский оккупант, рассказали СМИ страны-агрессора. Там пишут, что боевая машина пехоты (БМП), которой он двигался, попала под артиллерийский обстрел.
Ислам Арчаков после окончания Московского общевойскового училища в 2012 году был направлен на службу на Дальний Восток. В 2018 году его перевели в одну из воинских частей Москвы.
Ранее сообщалось, что в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских Военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.
Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".
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