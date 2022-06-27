Груз 200 для Ингушетии: ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФ

ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФ/ Telegram Анатолий Штирлиц

Украинские воины ликвидировали на фронте командира мотострелковой роты армии России Ислама Арчакова, который был родом из Республики Ингушетия Российской Федерации.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан в Telegram. Смерть оккупанта также уже подтвердили в России.

"Командир мотострелковой роты Ислам Арчаков из Ингушетии вышел из чата. Официально денацифицирован и демилитаризован", – сообщил украинский офицер.

Как именно погиб российский оккупант, рассказали СМИ страны-агрессора. Там пишут, что боевая машина пехоты (БМП), которой он двигался, попала под артиллерийский обстрел.

Ислам Арчаков после окончания Московского общевойскового училища в 2012 году был направлен на службу на Дальний Восток. В 2018 году его перевели в одну из воинских частей Москвы.

Ислам Арчаков/ Telegram Анатолий Штирлиц

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских Военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.

Напомним, украинские воины ликвидировали под Изюмом оккупантов из Кантемировской танковой дивизии. Задачу успешно выполнили военные бригады "Холодный Яр".

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