В РФ наступил дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет – Bloomberg

РФ допустила дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет/ ua.depositphotos.com, Reuters

В России впервые за 100 лет наступил дефолт по уплате суверенного долга в иностранной валюте. Из-за западных санкций страна-агрессор РФ не смогла осуществить платеж зарубежным кредиторам.

В конце дня в воскресенье, 26 июня, закончился льготный период, в течение которого Россия должна была выплатить кредиторам проценты в размере 100 миллионов долларов США. Этот льготный период начался 27 мая. Так как этот платеж РФ пропустила, это считается событием дефолта, пишет Bloomberg.

Однако в издании отмечают, что этот дефолт скорее всего символичен и не сильно повлияет на россиян, по сравнению с тем ущербом, который санкции уже нанесли экономике и рынкам России.

Отмечается, что РФ фактически превращается в "экономического, финансового и политического изгоя".

Россия при этом отказывается признавать дефолт. В Москве заявили, что они располагают средствами для выплаты иностранным кредиторам, однако не могут осуществить платеж из-за санкций.

Читайте такжеОчень уж Байден хочет Путина наказатьНа прошлой неделе в РФ говорили, что будут обслуживать свой непогашенный суверенный долг в размере 40 миллиардов долларов в рублях. При этом в стране-агрессоре критикуют "форс-мажорную" ситуацию, которую, как считают в Москве, искусственно создал Запад.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пояснил, какие последствия ждут страну-агрессора в случае объявления дефолта. Он отметил, что дефолт для России может быть хуже нефтяное эмбарго.

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