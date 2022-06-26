Путин планирует выехать из России: это впервые с начала полномасштабной войны в Украине

Путин планирует улететь из России впервые с начала полномасштабной войны / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует покинуть страну. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Официальные визиты запланированы в Таджикистан и Туркменистан. Об этом заявил российский телеведущий Павел Зарубин в эфире телеканала "Россия 1".

Вначале Путин посетит Душанбе, где проведет переговоры с президентом Таджикистана.

"После этого президент России прилетит в Ашхабад. Две недели назад с визитом в Россию уже приезжал президент Туркменистана (Сердар Бердымухамедов). Теперь Путин прилетит в столицу Туркменистана, чтобы принять участие в "Каспийском саммите", - сообщил Павел Зарубин.

Как известно, Путин также намерен встретится в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Однако западные партнеры Украины призывают Индонезию отказаться от встречи с Путиным.

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Напомним, в воскресенье, 26 июня, лидеры стран Большой семерки перед началом переговоров в Германии иронически прокомментировали фотосессии президента РФ Владимира Путина в образе мачо.

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