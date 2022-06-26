"Покажем наши мышцы": лидеры G7 высмеяли "мачо-фотосессии" Путина

Встреча лидеров G7 / Скриншот Washington Post

В воскресенье, 26 июня, лидеры стран Большой семерки перед началом переговоров в Германии иронически прокомментировали фотосессии президента РФ Владимира Путина в образе мачо.

В частности, хозяина Кремля перед переговорами на саммите на высшем уровне высмеивали премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава правительства Канады Джастин Трюдо и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Washington Post.

Все началось с того, что перед началом переговоров Джонсон спросил: "Мы снимаем пиджаки?".

В ответ Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография.

В свою очередь Джонсон начал острить: "Мы должны показать, что мы жестче, чем Путин".

Трюдо ответил: "Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью".

Идею одобрительно оценил премьер Британии, сказав: "Мы должны показать им наши грудные мышцы".

Не осталась равнодушной и Урсула фонд дер Ляйен: "Верховая езда — это самое лучшее".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на восстановление Украины после войны уйдут сотни миллиардов евро. А в качестве финансирования, как заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, можно использовать замороженные активы Центрального банка России.

Деньги Центробанка Афганистана ранее были переданы на помощь афганскому народу, поэтому ситуация может повториться и с российскими активами в Европе.

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