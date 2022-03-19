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В ЕС ищут способ восстановить инфраструктуру Украины за счет денег олигархов из РФ – Bloomberg

19 марта 2022, 05:11

Евросоюз наложил санкции на ряд российских олигархов. Несколько государств-членов арестовали активы миллиардеров, их роскошные яхты и дорогую недвижимость.

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Оккупанты разрушают дома и инфраструктуру в Украине / Фото Reuters

В Европейском Союзе обсуждают возможность использования активов российских миллиардеров, которые вошли в санкционный список, для финансирования восстановления инфраструктуры Украины после войны, которую развязала Россия против нашей страны.

По словам трех лиц, знакомых с этим вопросом, идея находится на очень ранней стадии. Одной из возможностей было бы использовать активы для финансирования военных репараций, пишет Вloomberg.

Отметим, Евросоюз наложил санкции на целый ряд российских олигархов. Несколько государств-членов арестовали активы миллиардеров, их роскошные яхты и дорогую недвижимость. К примеру, Италия заморозила активы на сумму около 780 млн евро.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил 18 марта, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможности создания Фонда солидарности с Украиной.

Отметим, всего за неделю российские захватчики нанесли ущерб инфраструктуре Украины на $8,3 млрд. По состоянию на 17 марта сумма достигла $62,2 млрд (или 1,8 трлн грн).

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