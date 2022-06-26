На Херсонщине оккупанты устроили стрельбу по своим же, чтобы быстрее сбежать в Россию

Оккупанты стреляют в своих же, чтобы скорее сбежать в Россию / Reuters, Радио Свобода

Российские оккупанты стреляют в своих же в Херсонской области, чтобы быстрее убежать домой от участия в войне против Украины. К тому же, местные коллаборанты боятся украинских партизан и в связи с этим усиливают свою охрану. Об этом сообщает ОК "Юг".

Коллаборанты из Херсонщины готовятся к бегству в оккупированный Крым.

"На Херсонщине продолжаются боевые действия. Вражеские подразделения не отказываются бить друг по другу, чтобы быстрее ушиться из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных, — говорится в сообщении.

Читайте такжеШтурма Херсона не будет: ВСУ осадят город и попробуют отрезать войска РФ от снабжения – Жданов

Ситуация в Херсонской области

В американском Институте изучения войны сделали прогноз, согласно которому контратаки армии Украины будут все сильнее угрожать российским войскам в Херсонской области. Захватчикам уже приходится удерживать свои позиции вдоль южной оси.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ освободили Киселевку. Украинские войска находится приблизительно в 15 км от захваченного россиянами Херсона.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила успешное продвижение украинской армии в Херсонской области. Российских оккупантов оттесняют со второго и третьего оборонительных рубежей. Подробные сведения появятся после того, как ВСУ закрепятся на своих новых позициях.

Смотрите онлайн новости Херсона

Другие новости: