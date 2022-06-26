В России сошел с рельсов поезд с боеприпасами: на место происшествия прибыли ФСБ-шники

В России сошел с рельсов поезд с боеприпасами / Псковская губерния

В России с рельсов сошел грузовой поезд, перевозивший боеприпасы. На месте происшествия работают минеры и сотрудники ФСБ. Об этом сообщает Псковская губерния.

Инцидент произошел в Псковской области в районе перегона Порхов - Лунево. Место аварии оцепили российские военные.

На фото видно, что с рельсов сошла большая часть вагонов. На железнодорожной станции утверждают, что пострадавших в результате аварии нет.

На место происшествия прибыли восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники. Железнодорожникам разрешат работать лишь после того, как минеры перегрузят весь груз.

В России сошел с рельсов поезд с боеприпасами / Псковская губерния

В России сошел с рельсов поезд с боеприпасами / Псковская губерния

Напомним, в центре Москвы неизвестный мужчина забросал Кремль коктейлями Молотова. Зажигательная смесь попадала в кремлевскую стену и зажигалась. Его начали разыскивать правоохранители.

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