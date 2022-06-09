На оккупированной части Луганщины горит база "вагнеровцев" – журналист

На оккупированной части Луганщины горит база "вагнеровцев" / Telegram Bochkala_WAR

На оккупированных территориях Луганской области вспыхнул пожар на базе "вагнеровцев".

Она располагалась на местном стадионе в Стаханове. Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала в Telegram.

"Горит стадион в Стаханове, где была расположена база ЧВК "Вагнер". По предварительной информации, 1 (вагнеровец – ред.) выжил", – написал журналист.

На оккупированной части Луганщины горит база "вагнеровцев"/ Telegram Bochkala_WAR

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области продолжаются очень тяжелые бои, а войска России не прекращают штурмовать населенные пункты, подконтрольные Украине. Сейчас ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян.

Напомним, бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в нескольких местах на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов и выдвинулись на штурм.

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