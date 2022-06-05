"Дугой тактики нет": Луганщину будут равнять с землей - Гайдай

На Луганщине идут тяжелые бои - Гайдай / Фото Суспільне

В Луганской области продолжаются очень тяжелые бои, а войска России не прекращают штурмовать населенные пукты, подконтрольные Украине. Сейчас ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram, командующий армией РФ получил две задачи - до 10 июня захватить Северодонецк и трассу Лисичанск - Бахмут.

"В ближайшее время со стороны России будет увеличено количество обстрелов, они будут бить из артиллерии. Луганскую область будут пытаться сравнять с землей. У них другой тактики нет", - сказал Гайдай.

Он добавил, что эвакуация из Северодонецка пока невозможна: в городе остаются около 15 тысяч человек. А из Лисичанска 5 июня спасли 98 человек.

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Напомним, на Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы.

Также сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях - Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

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