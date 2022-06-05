ВСУ устроили файер-шоу На Луганщине: уничтожили вражеский склад с боеприпасами

На опубликованном видео можно увидеть, как пылает и взрывается склад оккупантов.
В Луганской области украинские военные уничтожили вражеский склад. ВСУ устроили эффектное зрелище со взрывами и пламенем. Об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
"Файер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады", - написали львовские десантники.
Десантники опубликовали видео, на котором видно, как пылает вражеский склад с боеприпасами.
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Напомним, на Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы.
Также сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях - Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.
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